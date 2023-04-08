Translations

Translations of Mistakes Were NOT Made: An Anthem for Justice and subtitled versions of my video collaboration with Dr. Tess Lawrie are already underway with help from my usual translators plus World Council for Health’s network of quiet heroes from around the world. I will be adding translations and subtitled videos here as they are completed.

Text Translations

• Arabic

• Danish

Fejltagelser Blev IKKE Begået

Af: Margaret Anna Alice



Det armenske folkemord var ikke et fejltrin.

Holodomor var ikke et fejltrin.

Endlösung var ikke en fejl.

Det Store Gennembrud var ikke et fejlgreb.

Killing Fields var ingen fejltagelse.

Peg dit folkemord ud—det var ikke et fejltrin.

Og omfatter 2020ernes Store Tilintetgørelse.

At sige andet er at forære dem den udvej de søger.

Det var ikke sjusk.

Det var ikke klodrian.

Det var ikke en bommert.

Det var ikke inkompetence.

Det var ikke viden som manglede.

Det var ikke spontant massehysteri.

Planlægningen fandt sted i fuldt dagslys.

Planlægningen finder stadig sted i fuldt dagslys.

Filantro-paterne købte Videnskaben.

Model-magerne viste løgnene frem.

Kontrollørerne kogte krisen op.

NGO´erne forpagtede akademikerne.

Videnskabsfolkene fabrikerede udkommet.

Lakajerne spyede om sig med snak.

Organisationerne udråbte undtagelsestilstanden.

Regeringerne rejste murene.

Underafdelingerne omskrev det vedtagne.

De herskende ophævede rettighederne.

Politikerne fik lovene igennem.

Bankfolkene satte kontrol-nettet op.

Håndlangerne hvidvaskede pengene.

Forsvarsministeriet gav ordrerne.

Selskaberne opfyldte kontrakterne.

Tilsynsmyndighederne godkendte løsningen.

Lovene beskyttede entreprenørerne.

Kontorerne vendte det døve øre til signalerne.

Mastodonterne naglede medierne.

Psykologerne fiksede beskederne.

Propagandisterne messede slogan på slogan.

Faktum-kvælerne gav afvigerne mudderbad.

Censorerne gjorde de som havde spørgsmål tavse.

De langskaftede læderstøvler trampede afvigerne under fode.

Tyrannerne forsamledes.

Dukkeførerne slog ud med arme og ben.

Dukkerne dansede.

Samarbejdspartnerne satte i værk.

Lægerne beordrede.

Sygehusene gjorde arbejdet.

De forløjede skrev manus.

De forførte skreg op.

De totalitarianiserede mobbede.

Covidtilhængerne slog det hen.

Forældrene overgav sig.

Bedsteborgerne hengav sig til tro … og glemte.

Dette var nøje planlagt.

Dette var fastlagt.

Dette var fokuseret gruppearbejde.

Dette blev ristet i runer.

Dette blev fremstillet.

Dette var forfalsket.

Dette var overtalelse.

Dette blev påduttet.

Dette blev siden nægtet.

Vi blev terroriserede.

Vi blev isolerede.

Man løj for os.

Vor menneskelighed blev nedgjort.

Vi blev sårede.

Vi blev dræbt.

Lad dem ikke slippe afsted med dette.

Lad dem ikke slippe afsted med dette.

Lad dem ikke slippe afsted med dette.

• Dutch

Er Zijn GEEN Vergissingen Gemaakt: Een Hymne voor Gerechtigheid

door Margaret Anna Alice



De Armeense Genocide was geen vergissing.

De Holodomor was geen vergissing.

De Endlösung was geen vergissing.

De Grote Sprong Voorwaarts was geen vergissing.

De Killing Fields waren geen vergissing.

Noem een andere genocide—het was geen vergissing.

Dat geldt ook voor de Grote Folkemord van 2020en.

Iets anders impliceren is hen de uitweg geven die ze zoeken.

Het was niet mislukt.

Het was geen geknoei.

Het was geen blunder.

Het was geen incompetentie.

Het was geen gebrek aan kennis.

Het was geen spontane massahysterie.

De planning heeft plaats gevonden in het volle zicht.

De planning gebeurt nog steeds openlijk.

De filantropaths kochten “The $cience™”.

De modelleurs projecteerden de leugens.

De testers bedachten de crisis.

De NGOs huurden de academici.

De wetenschappers verzonnen de bevindingen.

De spreekbuizen spuwden de bespreekpunten.

De organisaties riepen de noodtoestand uit.

De regeringen hebben de muren opgetrokken.

De departementen herschreven de regels.

De gouverneurs vernietigden de rechten.

De politici hebben de wetten aangenomen.

De bankiers installeerden het controlesysteem.

Tussenpersonen wasten het geld wit.

Het Ministerie van Defensie plaatste de orders.

De bedrijven voerden de contracten uit.

De regelgevers keurden de oplossing goed.

De wetten beschermden de aannemers.

De agentschappen negeerden de signalen.

De giganten handhaafden de media.

De psychologen ontwierpen de berichtgevingen.

De propagandisten scandeerden de leuzen.

De feiten-verstikkers besmeurden de andersdenkenden.

De censureerders legden de vragenstellers het zwijgen op.

De militairen vertrapten de andersdenkenden.

De tirannen dagvaardden.

De poppenspelers rukten aan.

De marionetten dansten.

De samenzweerders voerden uit.

De artsen bevolen.

De ziekenhuizen administreerden.

De hersenspoelers regiseerden.

De geniepigen blaatten.

De totalitairen pestten.

De “covidianen” ratelden.

De ouders gaven zich over.

De brave burgers geloofden … en vergaten.

Dit was berekenend.

Dit werd geredigeerd.

Dit werd focus-gegroepeerd.

Dit werd duidelijk uitgesproken.

Dit werd vervaardigd.

Dit werd vervalst.

Dit werd afgedwongen.

Dit werd opgelegd.

Dit werd ontkend.

We werden geterroriseerd.

We werden geïsoleerd.

We werden psychologisch gemanipuleerd.

We werden ontmenselijkt.

We werden gewond.

We werden gedood.

Laat ze hier niet mee wegkomen.

Laat ze hier niet mee wegkomen.

Laat ze hier niet mee wegkomen.

• Finnish

Special gratitude to Rakkausplaneetta, which has translated several of my previous essays and has already published their translation of my poem:

by Margaret Anna Alice



Armenian kansanmurha ei ollut virhe.

Holodomor ei ollut virhe.

Lopullinen ratkaisu ei ollut virhe.

Suuri harppaus ei ollut virhe.

Kuoleman kentät ei ollut virhe.

Nimeä kansanmurhasi – se ei ollut virhe.

Siihen sisältyy 2020-luvun suuri kansanmurha.

Muuta vihjaamalla annat Heille ulospääsyn, jota he etsivät.

Se ei ollut tunarointi.

Se ei ollut hutilointi.

Se ei ollut kömmähdys.

Se ei ollut epäpätevyyttä.

Se ei ollut tiedon puutetta.

Se ei ollut spontaani massahysteria.

Suunnittelu tapahtui selkeästi näkyvillä.

Suunnittelu tapahtuu edelleen selkeästi näkyvillä.

Filantropaatit ostivat Tiede™:n.

Mallinteiden tekijät heijastivat valheita.

Testaajat sepittivät kriisin.

Kansalaisjärjestöt liisasivat akateemikot.

Tiedemiehet väärensivät havainnot.

Suukappaleet sylkivät puheenaiheita.

Järjestöt julistivat hätätilan.

Hallitukset pystyttivät muurit.

Jaostot kirjoittivat säännöt uudelleen.

Kuvernöörit mitätöivät oikeudet.

Poliitikot hyväksyivät lait.

Pankkiirit asensivat valvontaverkon.

Sätkynuket pesivät rahat.

Puolustusministeriö teki tilaukset.

Yhtiöt täyttivät sopimukset.

Valvontaviranomaiset hyväksyivät ratkaisun.

Lait suojasivat urakoitsijoita.

Viranomaiset sivuuttivat signaalit.

Behemotit vahvistivat median.

Psykologit rakensivat viestinnän.

Propagandistit messusivat iskulauseita.

Faktankuristajat mustamaalasivat dissidentit.

Sensorit vaiensivat kyseenalaistajat.

Armeijasaappaat tallasivat toisinajattelijat.

Tyrannit koolle kutsuivat.

Nukkemestarit nytkähtivät.

Nuket tanssivat.

Salaliittoilijat toimeenpanivat.

Lääkärit määräsivät.

Sairaalat hallinnoivat.

Aivopesijät käsikirjoittivat.

Narutetut mäkättivät.

Totalitarisoituneet kiusasivat.

Covidiaanit taputtivat.

Vanhemmat antautuivat.

Hyvät kansalaiset uskoivat… ja unohtivat.

Tämä laskelmoitiin.

Tämä muotoiltiin.

Tämä painopisteryhmitettiin.

Tämä artikuloitiin.

Tämä tuotettiin.

Tämä väärennettiin.

Tämä pakotettiin.

Tämä aiheutettiin.

Tämä kiistettiin.

Meitä terrorisoitiin.

Meitä eristettiin.

Meitä kaasuvalotettiin.

Meitä dehumanisoitiin.

Meitä haavoitettiin.

Meitä tapettiin.

Älä anna Heidän päästä pälkähästä.

Älä anna Heidän päästä pälkähästä.

Älä anna Heidän päästä pälkähästä.

• French

Marc G. Wathelet, PhD, graciously translated my poem into French, which Viv used to create this subtitled video:

par Margaret Anna Alice



Le génocide arménien n’était pas une erreur.

L’Holodomor n’était pas une erreur.

La solution finale n’était pas une erreur.

Le Grand Bond en avant n’était pas une erreur.

The Killing Fields [“Champs de la mort”] n’était pas une erreur.

Nommez votre génocide—ce n’était pas une erreur.

Cela inclut le Grand Démocide des années 2020.

Insinuer le contraire, c’est leur donner l’échappatoire qu’ils recherchent.

Ce n’était pas bâclé.

Ce n’était pas raté.

Ce n’était pas une gaffe.

Ce n’était pas de l’incompétence.

Ce n’était pas un manque de connaissances.

Ce n’était pas une hystérie de masse spontanée.

La planification s’est déroulée à la vue de tous.

La planification se déroule toujours à la vue de tous.

Les philanthropes ont acheté La $cience™.

Les modélisateurs ont projeté les mensonges.

Les testeurs ont concocté la crise.

Les ONG ont loué les universitaires.

Les $cientifiques ont fabriqué les découvertes.

Les médias ont craché les points de discussion.

Les organisations ont déclaré l’urgence.

Les gouvernements ont érigé les murs.

Les ministères ont réécrit les règles.

Les gouverneurs ont annulé les droits.

Les politiciens ont voté les lois.

Les banquiers ont installé la grille de contrôle.

Les comparses ont blanchi l’argent.

Le Département de la défense a passé les commandes.

Les sociétés ont rempli les contrats.

Les régulateurs ont approuvé la solution.

Les lois protégeaient les entrepreneurs.

Les agences ont ignoré les signaux.

Les oligarques ont consolidé les médias.

Les psychologues ont élaboré le message.

Les propagandistes scandaient les slogans.

Les étouffeurs de faits ont sali les dissidents.

Les censeurs ont fait taire les questionneurs.

Les forces de l’ordre ont piétiné les dissidents.

Les tyrans ont convoqués.

Les marionnettistes se sont animés.

Les marionnettes ont dansé.

Les complices ont mis le plan en œuvre.

Les médecins ont ordonné.

Les hôpitaux ont administré.

Les laveurs de cerveau ont scénarisé.

Les embobinés ont bêlé.

Les totalitaires ont intimidé.

Les covidiens ont jasé.

Les parents ont abandonné.

Les bons citoyens ont cru … et oublié.

Cela a été calculé.

Cela a été formulé.

Via des groupes de réflexion.

Cela a été articulé.

Cela a été fabriqué.

Cela a été falsifié.

Cela a été contraint.

Cela a été infligé.

Cela a été nié.

Nous étions terrorisés.

Nous étions isolés.

Nous étions manipulés.

Nous étions déshumanisés.

Nous avons été blessés.

Nous avons été tués.

Ne les laissez pas s’en tirer.

Ne les laissez pas s’en tirer.

Ne les laissez pas s’en tirer.

• German

My faithful German translator, DeepThought, has published his German translation:

Geschrieben von Margaret Anna Alice



Der Völkermord an den Armeniern war kein Fehler.

Der Holodomor war kein Fehler.

Die Endlösung war kein Fehler.

Maos "Großer Sprung nach vorn" war kein Fehler.

Die Schlachtfelder waren kein Fehler.



Nennen Sie Ihren Völkermord – es war kein Fehler.

Das gilt auch für den Großen Demozid in den 2020er Jahren.

Etwas anderes zu implizieren bedeutet, Denen den Ausweg zu geben, den sie suchen.



Es wurde nichts verpfuscht.

Es wurde nichts vermasselt.

Es war kein Patzer.



Es war nicht Inkompetenz.

Es war nicht ein Mangel an Wissen.

Es war keine spontane Massenhysterie.



Die Planung erfolgte vor unser aller Augen.

Die Planung findet immer noch vor unser aller Augen statt.



Die Philanthropathen kauften Die Wi$$enschaft™.

Die Modellierer projizierten die Lügen.

Die Tester haben die Krise ausgeheckt.

Die NGOs haben die Gelehrten gepachtet.

Die Wissenschaftler haben die Ergebnisse fabriziert.

Die Meinungsmacher verbreiteten die Argumente.



Die Organisationen riefen den Notstand aus.

Die Regierungen errichteten die Mauern.

Die Ministerien schrieben die Regeln um.

Die Gouverneure hoben die Rechte auf.

Die Politiker verabschiedeten die Gesetze.

Die Banker installierten das Kontrollnetz.



Die Handlanger haben das Geld gewaschen.

Das Verteidigungsministerium erteilte die Aufträge.

Die Konzerne erfüllten die Verträge.

Die Aufsichtsbehörden genehmigten die Lösung.

Die Gesetze schützten die Auftragnehmer.

Die Behörden ignorierten die Signale.



Die Giganten haben die Medien konsolidiert.

Die Psychologen entwarfen die Botschaften.

Die Propagandisten skandierten die Slogans.

Die Faktenverdreher verleumdeten die Dissidenten.

Die Zensoren brachten die Fragesteller zum Schweigen.

Die Springerstiefel zertrampelten die Andersdenkenden.



Die Tyrannen forderten.

Die Puppenspieler zuckten.

Die Puppen tanzten.

Die Mittäter setzten es um.

Die Ärzte ordneten an.

Die Krankenhäuser verabreichten.



Die Gehirnwäscher schrieben das Drehbuch.

Die Angeschwindelten blökten.

Die Totalitaristen tyrannisierten.

Die Covidianer tratschten.

Die Eltern kapitulierten.

Die braven Bürger glaubten ... und vergaßen.



Dies wurde kalkuliert.

Es wurde formuliert.

Es wurden Fokusgruppen gebildet.

Es wurde artikuliert.

Es wurde fabriziert.

Es wurde gefälscht.

Es wurde erzwungen.

Es wurde auferlegt.

Es wurde geleugnet.



Wir wurden terrorisiert.

Wir wurden isoliert.

Wir wurden gezielt desorientiert.



Wir wurden entmenschlicht.

Wir wurden verwundet.

Wir wurden getötet.



Lasst Sie damit nicht ungestraft davonkommen.

Lasst Sie damit nicht ungestraft davonkommen.

Lasst Sie damit nicht ungestraft davonkommen.

• Greek

Λάθη ΔΕΝ έγιναν: Ένας ύμνος για τη Δικαιοσύνη

από τη Margaret Anna Alice



Η Γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν λάθος.

Το Ολοντόμορ δεν ήταν λάθος.

Η Τελική Λύση δεν ήταν λάθος.

Το Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός δεν ήταν λάθος.

ΟΙ Περιοχές Δολοφονίας δεν ήταν λάθος.

Ονομάστε οποιαδήποτε γενοκτονία—δεν ήταν λάθος.

Αυτό περιλαμβάνει και τη Μεγάλη Mαζική Δολοφονία της δεκαετίας του 2020.

Το να υπονοείτε το αντίθετο είναι σαν να τους δίνετε την έξοδο που αναζητούν.

Δεν ήταν λάθος.

Δεν ήταν αδεξιότητα.

Δεν ήταν γκάφα.

Δεν ήταν ανικανότητα.

Δεν ήταν έλλειψη γνώσης.

Δεν ήταν αυθόρμητη μαζική υστερία.

Ο σχεδιασμός έγινε σε κοινή θέα.

Ο σχεδιασμός εξακολουθεί να γίνεται σε κοινή θέα.

Οι φιλάνθρωποι αγόρασαν το The $cience™.

Οι μοντελιστές επεξεργάστηκαν τα ψέματα.

Οι δοκιμαστές επινόησαν την κρίση.

Οι ΜΚΟ μίσθωσαν τους ακαδημαϊκούς.

Οι επιστήμονες κατασκεύασαν τα ευρήματα.

Τα φερέφωνα εξέπεμψαν τα σημεία συζήτησης.

Οι οργανώσεις κήρυξαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι κυβερνήσεις ύψωσαν τα τείχη.

Οι υπηρεσίες ξαναέγραψαν τους κανόνες.

Οι κυβερνήτες κατέστειλαν τα δικαιώματα.

Οι πολιτικοί ψήφισαν τους νόμους.

Οι τραπεζίτες εγκατέστησαν το πλέγμα ελέγχου.

Τα ανδρείκελα ξέπλεναν το χρήμα.

Το Υπουργείο Άμυνας έδωσε τις εντολές.

Οι εταιρείες εκπλήρωσαν τα συμβόλαια.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν τη λύση.

Οι νόμοι θωράκισαν τους εργολάβους.

Οι υπηρεσίες αγνόησαν τα σήματα.

Τα μεγαθήρια ενοποίησαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι ψυχολόγοι διαμόρφωσαν τα μηνύματα.

Οι προπαγανδιστές φώναζαν τα συνθήματα.

Οι διαμορφωτές γεγονότων συκοφάντησαν τους αντιφρονούντες.

Οι λογοκριτές έκαναν τους αμφισβητίες να σωπάσουν.

Οι τσαμπουκάδες ποδοπάτησαν τους διαφωνούντες.

Οι τύραννοι διέταξαν.

Οι μαριονετίστες τράβηξαν.

Οι μαριονέτες χόρευαν.

Οι συνωμότες εφάρμοσαν.

Οι γιατροί διέταξαν.

Τα νοσοκομεία εφάρμοσαν.

Οι μέντιουμ έκαναν το σενάριο.

Οι παραπλανημένοι παραπονέθηκαν.

Οι ολοκληρωτισμένοι εκφόβισαν.

Οι Covidians κουτσομπόλευαν.

Οι γονείς υπέκυψαν.

Οι καλοί πολίτες πίστεψαν ... και ξέχασαν.

Αυτό ήταν υπολογισμένο.

Αυτό ήταν σχεδιασμένο.

Αυτό έγινε σε ομάδες εστίασης.

Αυτό διατυπώθηκε.

Αυτό κατασκευάστηκε.

Αυτό παραποιήθηκε.

Αυτό εξαναγκάστηκε.

Αυτό επιβλήθηκε.

Αυτό θεωρήθηκε ψέμα.



Μας τρομοκράτησαν.

Μας απομόνωσαν.

Μας εξόργισαν.

Μας αποανθρωποποίησαν.

Μας τραυμάτισαν.

Μας σκότωσαν.

Μην τους αφήσετε να ξεφύγουν.

Μην τους αφήσετε να ξεφύγουν.

Μην τους αφήσετε να ξεφύγουν.

• Hungarian

NEM Hibákat Követtek el: Egy Himnusz az Igazságért

Írta: Margaret Anna Alice



Az örmény népirtás nem hiba volt.

A holodomor nem hiba volt.

A végső megoldás nem hiba volt.

A nagy ugrás nem hiba volt.

A gyilkos mezők nem hiba volt.

Nevezz meg egy népirtást—nem hiba volt.

Ide tartozik a 2020-as évek nagy népirtása is.

Az ellenkezőjét sugalmazni azt jelenti, hogy megadjuk nekik a kiutat, amit keresnek.

Nem elfuserált volt.

Nem elszúrt volt.

Nem baklövés volt.

Nem hozzá nem értés volt.

Nem a tudás hiánya volt.

Nem spontán tömeghisztéria volt.

A tervezés a szemünk láttára történt.

A tervezés még mindig a szemünk előtt zajlik.

A jótékonykodók megvették A $udomány™-t.

A modellezők előrevetítették a hazugságokat.

A tesztelők kiagyalták a válságot.

A nem kormányzati szervezetek kibérelték az akadémikusokat.

A $udósok legyártották a következtetéseket.

A szócsövek ontották magukból a beszédpontokat.

A szervezetek kihirdették a vészhelyzetet.

A kormányok felhúzták a falakat.

A hivatalok átírták a szabályokat.

A kormányzók elfojtották a jogokat.

A politikusok elfogadták a törvényeket.

A bankárok kiépítették az irányítóhálózatot.

A balekok tisztára mosták a pénzt.

A Védelmi Minisztérium adta ki a parancsokat.

A vállalatok teljesítették a szerződéseket.

A szabályozó hatóságok jóváhagyták a megoldást.

A törvények védték a szerződőket.

Az ügynökségek figyelmen kívül hagyták a jelzéseket.

A behemótok konszolidálták a médiát.

A pszichológusok megalkották az üzenettartalmat.

A népszerűsítők kántálták a jelszavakat.

A tényfullasztók bemocskolták a másként gondolkodókat.

A cenzúrázók elhallgattatták a kérdezőket.

A smasszerek eltaposták a más véleményűeket.

A zsarnokok megidéztek.

A bábmesterek rángattak.

A bábuk táncoltak.

Az összejátszók kiviteleztek.

Az orvosok utasítottak.

A kórházak adagoltak.

Az agymosók megírták a forgatókönyvet.

A megtévesztettek nyafogtak.

Az önkényuralkodók erőszakoskodtak.

A kovid hívek pletykáltak.

A szülők megadták magukat.

A jó polgárok hittek ... és felejtettek.

Ez így volt kiszámítva.

Ez meg volt fogalmazva.

Ezt fókuszcsoporttal dolgozták ki.

Ezt taglalták.

Ezt legyártották.

Ezt meghamisították.

Ezt kikényszerítették.

Ezt kierőltették.

Ezt letagadták.

Terrorizáltak minket.

Elkülönítettek minket.

Szándékosan félrevezették az érzékeinket.

Elvették az emberi mivoltunkat.

Megsebeztek minket.

Megöltek minket.

Ne hagyjátok, hogy ezt megússzák.

Ne hagyjátok, hogy ezt megússzák.

Ne hagyjátok, hogy ezt megússzák.

• Portuguese

NÃO Foram Cometidos Erros: Um Hino para a Justiça

por Margaret Anna Alice



O Genocídio Armênio não foi um erro.

O Holodomor não foi um erro.

A Solução Final não foi um erro.

O Grande Salto Adiante não foi um erro.

Os Campos da Morte não foram um erro.

Diga o nome de seu genocídio—não foi um erro.

Isso inclui o Grande Democídio dos anos 2020.

Sugerir o contrário é dar-lhes o que eles estão buscando.

Não foi um fracasso

Não foi mal feito

Não foi um engano.

Não foi incompetência.

Não foi falta de conhecimento.

Não foi uma histeria espontânea em massa.

O planejamento ocorreu à vista de todos.

O planejamento ainda está ocorrendo à vista de todos.



Os filantropos compraram A Ciência™

Os modeladores projetaram as mentiras.

Os testadores inventaram a crise.

As ONGs arrendaram os acadêmicos.

Os cientistas fabricaram as descobertas.

Os porta-vozes vomitaram os pontos de discussão.

As organizações declararam emergência.

Os governos ergueram as paredes.

Os departamentos reescreveram as regras.

Os governadores anularam os direitos.

Os políticos aprovaram as leis.

Os banqueiros instalaram o controle de rede.

Os subordinados lavaram o dinheiro.

O Departamento de Defesa deu as ordens.

As corporações cumpriram os contratos.

Os reguladores aprovaram a solução.

As leis protegeram os empreiteiros.

As agências ignoraram os sinais.

Os gigantes consolidaram a mídia.

Os psicólogos criaram as mensagens.

Os propagandistas entoaram os slogans.

Os alarmistas difamaram os dissidentes.

Os censores silenciaram os questionadores.

As botinas opressoras esmagaram os adversários.

Os tiranos convocaram.

Os marionetistas sacudiram.

As marionetes dançaram.

Os conspiradores implementaram.

Os médicos ordenaram.

Os hospitais administraram.

Os menticidas roteirizaram.

Os enganadores reclamaram.

Os déspotas intimidaram.

Os Covidianos tagarelaram.

Os pais se renderam.

Os bons cidadãos acreditaram ... e esqueceram.

Isto foi calculado.

Isto foi formulado.

Isto foi um grupo focal.

Isto foi articulado.

Isto foi fabricado.

Isto foi falsificado.

Isto foi coagido.

Isto foi infligido.

Isto foi negado.

Fomos aterrorizados.

Fomos isolados.

Fomos manipulados.

Fomos desumanizados.

Fomos feridos.

Fomos mortos.

Não deixe que eles escapem impunes.

Não deixe que eles escapem impunes.

Não deixe que eles escapem impunes.

• Russian

Ошибок НЕ БЫЛО: Гимн справедливости

Маргарет Анна Элис



Геноцид армян не был ошибкой.

Голодомор не был ошибкой.

Окончательное решение не было ошибкой.

Большой скачок вперёд не был ошибкой.

Поля смерти не были ошибкой.

Назовите свой геноцид — это не было ошибкой.

Это включает в себя Великий Демоцид 2020-х годов.

Подразумевать обратное — значит давать Им то, что они ищут.

Это не было испорчено.

Это не было напортачено.

Это не было ошибкой.

Это не было некомпетентностью.

Это не было отсутствием знаний.

Это не была спонтанная массовая истерия.

Планирование происходило на виду.

Планирование все еще происходит на виду.

Филантропы купили The $cience™.

Моделеры спроецировали ложь.

Кризис придумали тестировщики.

НПО арендовали учёных.

Учёные сфабриковали выводы.

Мундштуки изрыгали тезисы.

Организации объявили чрезвычайное положение.

Правительство возвело стены.

Департаменты переписали правила.

Губернаторы отменили права.

Политики принимали законы.

Банкиры установили управляющую сетку.

Бандиты отмывали деньги.

Минобороны разместило заказы.

Корпорации выполнили контракты.

Регуляторы одобрили решение.

Законы защищали подрядчиков.

Агентства проигнорировали сигналы.

Бегемоты консолидировали СМИ.

Психологи подготовили сообщение.

Пропагандисты скандировали лозунги.

Факто-шокеры очерняли диссидентов.

Цензоры заставили замолчать вопрошавших.

Сапоги топтали несогласных.

Тираны призваны.

Кукольники дёргались.

Куклы танцевали.

Сговорщики осуществились.

Врачи приказали.

Госпитали управляли.

Ментицидеры написали сценарий.

Обманутый заблеял.

Тоталитаризованные запугивают.

Ковидийцы болтали.

Родители сдались.

Добрые граждане поверили… и забыли.

Это было рассчитано.

Это было сформулировано.

Это было фокус-группой.

Это было озвучено.

Это было изготовлено.

Это было сфальсифицировано.

Это было вынуждено (по принуждению).

Это было нанесено.

Это было опровергнуто.

Нас терроризировали.

Мы были изолированы.

Мы были газлитом.

Нас обесчеловечили.

Мы были ранены.

Мы были убиты.

Не позволяйте, чтоб им сошло это с рук.

Не позволяйте, чтоб им сошло это с рук.

Не позволяйте, чтоб им сошло это с рук.

• Spanish

I happened across this Spanish translation by Akasha Comunidad accompanying her video montage featuring her reading it. Muchas gracias, Akasha!

NO se Cometieron Errores: Un Himno a la Justicia

Margaret Anna Alice



El Genocidio Armenio no fue un error.

Holodomor no fue un error.

La Solución Final no fue un error.

El Gran Salto Adelante no fue un error.

Los Campos de la Muerte no fueron un error.

El Genocidio de Gaza no fue un error.

Elige el genocidio que quieras—no fue un error.

Eso incluye el Gran Democidio de los 2020s.

Implicar otra cosa es darles a ellos la salida que desean.

No fue chapuza.

No fue algo estropeado.

No fue una metida de patas.

No fue incompetencia.

No fue falta de conocimiento.

No fue histeria masiva espontánea.

La planeación ocurrió a la vista.

La planeación aún se lleva a cabo a la vista.

Los filántropos trajeron “La ₡iencia™.

Los modeladores proyectaron las mentiras.

Los que hicieron las pruebas confeccionaron la crisis.

Las ONGs rentaron a los académicos.

Los ₡ientíficos fabricaron los hallazgos.

Las bocas contratadas indicaron la conversación.

Las organizaciones declararon la emergencia.

Los gobiernos erigieron los muros.

Los departamentos escribieron las reglas.

Los gobernadores aplastaron los derechos.

Los políticos aprobaron las leyes.

Los banqueros instalaron la red de control.

Los hombres de paja lavaron el dinero.

Los departamentos de defensa hicieron los pedidos.

Las corporaciones cumplieron los contratos.

Los reguladores autorizaron la solución

Las leyes protegieron a los contratistas.

Las agencias ignoraron las señales.

Los gigantes consolidaron a los medios.

Los psicólogos diseñaron los mensajes.

Los propagandistas cantaron los eslóganes.

Los ahorcadores de hechos difamaron a los disidentes.

Los censuradores silenciaron a quienes cuestionaban

Las botas policíacas aplastaron a quienes se opusieron.

Los tiranos convocaron.

Los titiriteros jalaron los hilos.

Los títeres bailaron.

Los coludidos implementaron.

Los médicos ordenaron.

Los hospitales administraron.

Los menticidas escribieron el guión.

Los engañados gimotearon.

Los totalitarios acosaron.

Los Covidianos fueron chivatos.

Los padres se dieron por vencidos.

Los buenos ciudadanos creyeron… y olvidaron.

Esto fue calculado.

Esto fue formulado.

Esto fue con enfoque de grupo.

Esto fue articulado.

Esto fue manufacturado.

Esto fue falsificado.

Esto fue coaccionado.

Esto fue infligido.

Esto fue negado.

Fuimos aterrorizados.

Fuimos aislados.

Fuimos desacreditados.

Fuimos deshumanizados.

Fuimos heridos.

Fuimos asesinados.

NO DEJES QUE SE SALGAN CON LA SUYA.

NO DEJES QUE SE SALGAN CON LA SUYA.

NO DEJES QUE SE SALGAN CON LA SUYA.

• Swedish

Martin - Vetenskapliga partiet generously provided the Swedish translation.

Misstag Gjordes INTE: En Hymn för Rättvisa

av Margaret Anna Alice



Det armeniska folkmordet var inget misstag.

Holdomor var inget misstag.

Den slutgiltiga lösningen var inget misstag.

Det stora språnget framåt var inget misstag.

Dödsfälten var inget misstag.

Ange ett folkmord! Det var inget misstag.

Det inkluderar 2020-talets stora democid.

Att antyda något annat är att ge dem den utväg som de söker.

Det slarvades inte.

De fumlades inte.

Det var ingen blunder.



Det var inte inkompetens.

Det var inte brist på kunskap.

Det var inte spontan masshysteri.

Planeringen ägde rum med full insyn.

Planeringen sker fortfarande med full insyn.

Filantropaterna köpte vetenskapen.

De som skapade modellerna projicerade lögnerna.

De som testade kokade ihop kriserna.

NGOerna leasade akademikerna.

Vetenskapsmännen fabricerade resultaten.

Språkrören spydde ur sig de slagkraftiga argumenten.

Organisationerna tillkännagav nödläget.

Regeringarna upprättade murarna.

Departementen omformulerade reglerna.

Guvernörerna krossade ordningen.

Politikerna godkände lagarna.

Bankirena installerade kontrollnätet.

Springpojkarna tvättade pengarna.

USAs försvardepartement lade ordrarna.

Storföretagen fullföljde sina kontrakt.

Rättsstaten godkände lösningen.

Lagarna skyddade entreprenörerna.

Myndigheterna ignorerade signalerna.

Monstren slog sig samman med media.

Psykologerna tillverkade budskapet.

Propagandisterna skanderade slagorden.

Faktakvävarna förtalade dissidenterna.

De som censurerade tystade de som ställde frågor.

Marschstövlarna trampade ned dissidenterna.

Tyrannerna kallade.

Marionettspelarna ryckte.

Dockorna dansade.

Konspiratörerna implementerade.

Läkarna beordrade.

Sjukhusen injicerade.

Hjärntvättarna skrev manus.

De bedragna blödde.

De totalitariserade mobbade.

Covidianerna skvallrade.

Föräldrarna gav upp.

De goda medborgarna trodde … och glömde.

Detta beräknades.

Detta formulerades.

Detta var fokusgrupperat.

Detta var artikulerat.

Detta tillverkades.

Detta var förfalskat.

Detta var påtvingat.

Detta orsakade skada.

Detta förnekades.

Vi blev terroriserade.

Vi blev isolerade.

Vi blev gaslightade.

Vi blev avhumaniserade.

Vi blev sårade.

Vi dödades.

Låt dem inte komma undan med det.

Låt dem inte komma undan med det.

Låt dem inte komma undan med det.

• Ukrainian

I want to warmly thank MisterY of Metamystical Musings and his wife, who translated my poem into Ukrainian and created this subtitled video.

Помилок НЕ БУЛО: гімн заради справедливості.

Маргарет Анна Аліса



Геноцид вірменського народу не був помилкою.

Голодомор не був помилкою.

«Остаточне рішення» не було помилкою.

«Великий стрибок» не був помилкою.

Поля смерті не були помилкою.

Згадай будь-який геноцид – він не був помилкою.

Це включає і Великий демоцид 2020-х років.

Припускати щось інше – це давати їм той вихід, який вони шукають.

Це не було щось «зіпсоване».

Це не було щось «невміло зроблене».

Це не був «промах».

Це не була некомпетентність.

Це не було нестачею знання.

Це не була спонтанна масова істерія.

Планування було неприхованим.

Планування все ще відбувається на видноті.

Філантропати купили «науку™».

Модельєри планували брехню.

Випробувачі приготували кризу.

Неурядові організації найняли вчених.

Вчені фабрикували висновки.

Промовці вивергнули теми для розмов.

Організації оголосили надзвичайний стан.

Уряди звели мури.

Відомства переписали правила.

Губернатори скасували права.

Політики прийняли закони.

Банкіри встановили мережу контролю.

Маріонетки відмивали гроші.

Міністерство оборони розмістило замовлення.

Корпорації виконали договори.

Регулятори затвердили рішення.

Закони захистили підрядників.

Агенції ігнорували сигнали.

Гіганти консолідували ЗМІ.

Психологи приготували повідомлення.

Пропагандисти скандували гасла.

Душники фактів ганьбили дисидентів.

Цензори примушували замовкнути запитувачів.

Чоботи топтали незгодних.

Деспоти викликали.

Ляльководи смикали за мотузки.

Ляльки танцювали.

Змовники реалізовували.

Лікарі наказували.

Лікарні виконували.

Вбивці думок писали сценарій.

Обдурені мекали.

Тоталітаристи залякували.

Ковідівці базікали.

Батьки здалися.

Гарні громадяни вірили… і забули.

Це було прораховано.

Це було сформульовано.

Це було досліджено у групах.

Це було виразно вимовлено.

Це було виготовлено.

Це було сфальсифіковано.

Це робилось примусово.

Це було нам заподіяно.

Це заперечувалось.

Нас тероризували.

Нас ізолювали.

До нас застосовували газлайтинг.

Нас знелюднювали.

Ми були травмовані.

Нас вбивали.

Не дозвольте Їм уникнути покарання за це.

Не дозвольте Їм уникнути покарання за це.

Не дозвольте Їм уникнути покарання за це.

• Welsh

NI Gwnaethpwyd Camgymeriadau: Anthem er Cyfiawnder

gan Margaret Anna Alice



Nid camgymeriad oedd yr Hil-laddiad Armenia.

Nid camgymeriad oedd Holodomor.

Nid camgymeriad oedd yr Ateb Terfynol.

Nid camgymeriad oedd y Naid Fawr Ymlaen.

Nid camgymeriad oedd y Killing Fields.

Enwch eich hil-laddiad—nid camgymeriad ydoedd.

Mae hynny’n cynnwys Dad-ddemocrateiddio Mawr y 2020au.

Awgrymu fel arall yw rhoi’r hyn y maent yn ei geisio iddynt.

Nid oedd yn botched.

Nid oedd yn bungled.

Nid camgymeriad ydoedd.

Nid anghymwysder ydoedd.

Nid diffyg gwybodaeth ydoedd.

Nid hysteria torfol digymell ydoedd.

Digwyddodd y cynllunio yn amlwg.

Mae’r cynllunio yn dal i ddigwydd yn amlwg.

Prynodd y dyngarwyr-seicopath The $cience™.

Rhagamcanodd y modelwyr y celwyddau.

Cydsyniodd y profwyr yr argyfwng.

Roedd y cyrff anllywodraethol yn prydlesu’r academyddion.

Gwnaeth y $wyddonwyr y canfyddiadau.

Roedd y darnau ceg yn pigo’r pwyntiau siarad.

Datganodd y sefydliadau yr argyfwng.

Y llywodraethau a gododd y muriau.

Ailysgrifennodd yr adrannau’r rheolau.

Diddymodd y llywodraethwyr yr hawliau.

Pasiodd y gwleidyddion y deddfau.

Gosododd y bancwyr y grid rheoli.

Roedd y stooges yn golchi’r arian.

Gosododd y Adran Amddiffyn y gorchmynion.

Cyflawnodd y corfforaethau’r contractau.

Cymeradwyodd y rheolyddion yr ateb.

Roedd y deddfau’n gwarchod y contractwyr.

Anwybyddodd yr asiantaethau y signalau.

Roedd y behemoths yn atgyfnerthu’r cyfryngau.

Creodd y seicolegwyr y negeseuon.

Roedd y propagandwyr yn llafarganu’r sloganau.

Mae’r ffaith-chokers arogli’r anghydffurfwyr.

Tawelodd y sensoriaid yr holwyr.

Mae’r jackboots stomped yr anghydffurfwyr.

Gwysiodd y gormeswyr.

Mae’r pypedwyr jerked.

Roedd y pypedau yn dawnsio.

Gweithredodd y colluders.

Gorchmynnodd y meddygon.

Yr ysbytai a weinyddir.

Sgriptiodd y menticiders.

Bleodd y bamboozled.

Mae’r totalitaraidd bwlio.

Roedd y Covidiaid yn ymladd.

Ildiodd y rhieni.

Roedd y dinasyddion da yn credu … ac wedi anghofio.

Cyfrifwyd hyn.

Lluniwyd hwn.

Roedd hwn yn grŵp ffocws.

Mynegwyd hyn.

Cynhyrchwyd hwn.

Cafodd hyn ei ffugio.

Gorfodwyd hyn.

Achoswyd hyn.

Gwadwyd hyn.

Cawsom ein dychryn.

Roeddem yn ynysig.

Roedden ni’n gaslit.

Cawsom ein dad-ddyneiddio.

Cawsom ein clwyfo.

Lladdwyd ni.

Peidiwch â gadael iddyn nhw ddianc.

Peidiwch â gadael iddyn nhw ddianc.

Peidiwch â gadael iddyn nhw ddianc.

